Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

14.08.2019 17:33

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye ilişkin davada Aksaray Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (39) bayram ziyareti için geldiği Dereli Mahallesi'ndeki akrabalarının evinde gözaltına aldı.

Hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA