Kahramanmaraş'ta aranan 94 kişi yakalandı, 57'si tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta polis, son bir haftada haklarında arama kararı olan 94 kişiyi yakaladı, bunlardan 57'si tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta polis, son bir haftada haklarında arama kararı olan 94 kişiyi yakaladı, bunlardan 57'si tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 3 Nisan'da bir çalışma başlattı. Bir haftalık çalışma sonunda aralarında hırsızlık, çocuğun cinsel istismarı, yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 57 kişinin de aralarında olduğu 94 kişi yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden 57'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ