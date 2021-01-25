Kahramanmaraş'ta aranan 60 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahramanmaraş'ta aranan 60 şüpheli yakalandı

25.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:16
Kahramanmaraş'ta aranan 60 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik düzenlenen çalışmada yakalanan 60 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik düzenlenen çalışmada yakalanan 60 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda silahlı yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, resmi belgede sahtecilik, tehdit gibi çeşitli ceza ve suçlardan aranan 60 kişi tespit edildi.

İçlerinde, 1 yıl ile 11 yıl arasında hapis cezası ile aranan 21 kişi, 1 yıl altında hapis cezası ile aranan 15 kişi ve hakkında diğer sebeplerden yakalama kararı bulunan 24 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan kapsamlı operasyonda, yakalanan 60 şüpheliden 35'i çıkarıldığı mahkemelerce tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Neslihan Atagül
Spor Serdar Aziz Ersun Yanal Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Gemi Türk İntihar Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta aranan 60 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 14:19:43. #1.14#
title