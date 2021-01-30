Kahramanmaraş'ta aranan 46 kişi yakalandı, 22'si tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı, şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 22'si tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, düzenledikleri operasyonla çeşitli suçlardan haklarında aranması olan 46 kişiyi yakaladı.Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 22'si; fuhşa teşvik ve yer temin etmek, uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık, yaralama, kumar için yer temin etmek, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olduğu için tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı