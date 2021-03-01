Kahramanmaraş'ta aranan 346 kişi yakalandı, 201'i tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta aranan 346 kişi yakalandı, 201'i tutuklandı

01.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:00
Kahramanmaraş'ta aranan 346 kişi yakalandı, 201'i tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada son 1 ay içerisinde 346 kişi yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada son 1 ay içerisinde 346 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 201'i tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halklarında çeşitli suçlardan aranması ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan 15,5 yıl hapis cezası ile aranan A.Ö., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan 12,5 yıl hapis cezası ile aranan O.A., yaralama, silahla tehdit suçundan 11 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan T.P.'nin de olduğu haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası ile aranması olan 198, çeşitli suçlardan aranması bulunan 145 olmak üzere toplam 346 kişi yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 201 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kahramanmaraş'ta aranan 346 kişi yakalandı, 201'i tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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