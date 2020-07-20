Kahramanmaraş'ta aranan 3 kişi yakalandı
KAHRAMANMARAŞ'ta çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.
20.07.2020 23:29 | Son Güncelleme: 21.07.2020 00:19
KAHRAMANMARAŞ'ta çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş'ta gasp, yaralama, ev kurşunlama, hürriyeti tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan Yaşar A. (31), Ökkeş Ö. (20) ve Ökkeş K. (20) polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: DHA