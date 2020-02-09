Kahramanmaraş'ta aranan 24 kişi yakalandı
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Kahramanmaraş'ta aranan 24 kişi yakalandı

KAHRAMANMRAŞ'ta polisin yaptığı huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı.

09.02.2020 20:37 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:37
Kahramanmaraş'ta aranan 24 kişi yakalandı

KAHRAMANMRAŞ'ta polisin yaptığı uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı.

İl , il genelinde 800 polisin katılımıyla huzur uygulaması yaptı. Park, kafe, bahçe gibi umuma açık yelerde yapılan uygulama kapsamında çevre yolları ile şehrin değişik yerlerinde kontrol noktası oluşturan ekipler, 5 bin 787 kişinin kimlik sorgusunu yapıp bin 108 aracı kontrol etti. 420 umuma açık yerin kontrol edildiği huzur uygulamasında çeşitli suçlardan atanan 24 kişi yakalanarak gerekli işlemler için emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
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