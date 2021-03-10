Kahramanmaraş'ta aranan 10 kişi yakalandı
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Kahramanmaraş'ta aranan 10 kişi yakalandı

10.03.2021 01:12 | Son Güncelleme: 10.03.2021 01:16
Kahramanmaraş'ta aranan 10 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele ve Huzurlu Sokaklar Uygulamasında çeşitli suçlardan dolayı aranması bulunan 10 kişi yakalanırken 54 kişiye yasal işlem yapıldı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele ve Huzurlu Sokaklar Uygulamasında çeşitli suçlardan dolayı aranması bulunan 10 kişi yakalanırken 54 kişiye yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 150 ekip, 750 personel ve Narkotik Köpeği Alfi'nin de katıldığı uygulamada metruk binalar, park bahçe, elektronik oyun salonları, kıraathaneler ve halkın yoğun olduğu yerler denetlendi.

Polis 356 iş yeri, 156 park ve bahçe, 52 metruk binayı kontrol etti. Yapılan kontrollerde 3 bin 620 kişinin kimlik bilgisi sorgulanıp üst araması yapıldı.

Ekipler farklı suçlardan aranan 10 kişiyi yakalarken, bir kişinin üzerinden 1 adet tabanca ve tabancaya ait 50 adet mermi ele geçirildi.

3 kişi dilencilik yaparken yakalayan ekipler, kabahatler kanunundan 712 lira ceza işlem uyguladı.

Huzurlu sokaklar ve Narkotik Suçlar Uygulamasında Trafik yönünden de kontrollerini yapan ekipler, bin 70 aracı durdurarak durdurarak sorgusunu yaptı. 40 araç sürücüsüne ise çeşitli maddelerden 32 bin 557 lira trafik cezası yazıldı. Denetimlerde 5 araç trafikten men edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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