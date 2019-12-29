Kahramanmaraş'ta aranan 10 kişi yakalandı
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Kahramanmaraş'ta aranan 10 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen 'huzur ve güven' uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı.

29.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:10
Kahramanmaraş'ta aranan 10 kişi yakalandı

'ta ekiplerince düzenlenen ' ve güven' uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı.


Kahramanmaraş'ta 86 polis ekibi ve 531 polis memurunun katıldığı uygulamada 96 bölgede 6 bin 162 şahıs sorgulandı. Ekipler, halkın yoğun olduğu kafelerde denetimler yaparken aranan 10 kişi yakalandı.


Uygulamada, 32 araca çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulanırken, 2 araç ise trafikten men edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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