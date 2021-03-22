Kahramanmaraş'ta araçlardan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta araçlardan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

22.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:33
Kahramanmaraş'ta araçlardan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 12 araçtan çeşitli malzemeler çalan 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta 12 araçtan çeşitli malzemeler çalan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde 12 otomobilden, teyp, hoparlör, amfi ve ses sistemleri çalan ve otomobillere zarar veren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan kamera incelemeleri ve teknik takip sonucu olayların faillerinin Tunahan A (23), Kenan T. (20) ve Mahmut G. (23) olduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen 3 şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalıntı malzemeleri sattığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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