Kahramanmaraş'ta Araç Yangınları

Kahramanmaraş'ta meydana gelen araç yangınları itfaiye ekiplerince sündürüldü.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tırda, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Beşoluk mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü, tırı hemen güvenlik şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen tırdaki yangın sündürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken tır kullanılamaz hale geldi.

Merkez Onikişubut ilçesi Şazibey Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 46 D 3968 plakalı otomobilde yangın ihbarını alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobilin motor kısmındaki yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Kaynak: AA