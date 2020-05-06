Kahramanmaraş'ta apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta, bir apartmanın 9. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta, bir apartmanın 9. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 9. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle 9. kata ulaşarak yangını kısa sürede söndürdü.

Hasarın oluştuğu yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA