Kahramanmaraş'ta anız yakılması sonucu alevler ormana sıçradı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yakılan anızlardan sıçrayan alevler nedeniyle 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.
03.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:34
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yakılan anızlardan sıçrayan alevler nedeniyle 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Narlı Mahallesi Seyrantepe mevkisindeki anız yangını rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, dozer, greyder, bir helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ve orman işçileriyle alevlere müdahale etti.
Ekiplerin bölgedeki rüzgara rağmen kısa süredeki müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bu arada, yangın sonrası arazide küçük çaplı hortum oluştu.
Kaynak: AA