Kahramanmaraş'ta ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Kahramanmaraş'ta ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

U.K. idaresindeki 46 AAV 454 plakalı ambulans, İşbilir Kavşağı'nda, E.D. yönetimindeki 27 Y 6014 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle ambulanstaki 2 sağlık görevlisi, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine sevk edilen U.K. ve E.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ta ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

Erdoğan: '(Maraş) Bölgeye canlılık getirecek yeni projeler devreye alınıyor.
Erdoğan: "(Maraş) Bölgeye canlılık getirecek yeni projeler devreye alınıyor.
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