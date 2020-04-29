Kahramanmaraş'ta ambulans ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
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Kahramanmaraş'ta ambulans ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta ambulans ile traktör çarpıştı: 5 yaralı Kazada yaralanan anne ve bebeği ile 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi hastaneye kaldırıldı Kahramanmaraş'ta ambulans ile traktörün çarpışması sonucu anne ve bebeği ile 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta ambulans ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
29.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:59

Kahramanmaraş'ta ambulans ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Kazada yaralanan anne ve bebeği ile 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi hastaneye kaldırıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ambulans ile traktörün çarpışması sonucu anne ve bebeği ile 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesinde medyana geldi. Cuma D. yönetimindeki ambulans, Abdullah P.'nin kullandığı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan ambulansta bulunan 3'ü sağlık görevlisi olmak üzere hastaneye sevk edilen anne ve bebeği yaralandı. Yaralılar KSÜ Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta ambulans ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: İHA

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