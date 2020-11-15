Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası: 1 yaralı
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Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası: 1 yaralı

15.11.2020 09:29 | Son Güncelleme: 15.11.2020 09:32
Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesinden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesinden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, alacak verecek meselesi nedeniyle daha önce tartışan A.E. (28), Y.K'nin (28) bulunduğu adrese geldi.

İkili arasında çıkan tartışma sırasında A.E, Y.K'yi av tüfeğiyle yaralayarak kaçtı.

Y.K, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, A.E'yi suç aleti tüfekle kısa sürede yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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