Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası: 1 yaralı Kahramanmaraş'ta alacak verecek tartışması yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Kahramanmaraş'ta alacak verecek tartışması yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Kürşat A. ile E.K. merkez Onikişubat ilçesi için Ahir Dağı Caddesi'nde buluştu.

Burada tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, E.K. arkadaşı Kürşat A'yı av tüfeğiyle yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Kendi imkanlarıyla Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binasına gelen Kürşat A. burada tedavi altına alındı.

Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA