Kahramanmaraş'ta alacak kavgasında inşaat işçisi öldürüldü Kahramanmaraş'ta alacak meselesinden çıkan kavgada inşaat işçisi öldürüldü.

Kahramanmaraş'ta alacak meselesinden çıkan kavgada inşaat işçisi öldürüldü.

Merkez Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'nde iş yeri sahibi Hüseyin K. (32) ile inşaat işçisi Mustafa Tosun (27) arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Tosun, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Suç aleti bıçakla gözaltına alınan Hüseyin K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA