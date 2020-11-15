Kahramanmaraş'ta, alacak kavgası: 1 yaralı
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Kahramanmaraş'ta, alacak kavgası: 1 yaralı

15.11.2020 09:27 | Son Güncelleme: 15.11.2020 09:31
Kahramanmaraş'ta, alacak kavgası: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta Alper E. (23), alacak nedeniyle tartıştığı Yavuz K.'yi (28) tüfekle ayağından vurarak, yaraladı.

KAHRAMANMARAŞ'ta Alper E. (23), alacak nedeniyle tartıştığı Yavuz K.'yi (28) tüfekle ayağından vurarak, yaraladı.

Olay,  gece yarısı, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz K.  Alper E. ile alacak meselesinden tartıştı. Tartışma sırasında Alper E., av tüfeği ile Yavuz K.'yi ayağından vurup, yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yavuz K., ambulansla hastaneye götürüldü. Alper E. ise polis tarafından gözaltına alındı.


Kahramanmaraş'ta, alacak kavgası: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta, alacak kavgası: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta, alacak kavgası: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta, alacak kavgası: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta, alacak kavgası: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta, alacak kavgası: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta, alacak kavgası: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta, alacak kavgası: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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