Kahramanmaraş'ta akrebin soktuğu çocuk zehirlendi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akrebin soktuğu çocuk tedavi altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akrebin soktuğu çocuk tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Tekir Mahallesi'nde evlerinin yakınındaki bahçede oynayan 2 yaşındaki B.B.K'yı parmağından akrep soktu.
B.B.K, ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın ve Çocuk Ek Hizmet binasına götürüldü.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim
Son Dakika Haberleri
23:35 HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli : "İstanbul seçim sonuçlarını belirleyen HDP'nin yaklaşımı...