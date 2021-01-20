Kahramanmaraş'ta akrabasını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta akrabasını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Fatih Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada akrabası Osman Ç'yi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bu arada yaralı Osman Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Dün S.K ile akrabası olduğu öğrenilen Osman Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüş, olayda yaralanan Osman Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, şüpheli S.K. mahalle bekçileri tarafından yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman