Kahramanmaraş'ta akaryakıt tankeri bariyerlere çarptı: 1 yaralı
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Kahramanmaraş'ta akaryakıt tankeri bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta akaryakıt tankerinin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

30.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:20
Kahramanmaraş'ta akaryakıt tankeri bariyerlere çarptı: 1 yaralı

'ta akaryakıt tankerinin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Borhan Ç. idaresindeki 02 ER 935 plakalı boş akaryakıt tankeri, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu 35. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü yaralanırken, tankerde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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