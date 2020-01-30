Kahramanmaraş'ta akaryakıt tankeri bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta akaryakıt tankerinin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
30.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:20
Kahramanmaraş'ta akaryakıt tankerinin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Borhan Ç. idaresindeki 02 ER 935 plakalı boş akaryakıt tankeri, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu 35. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü yaralanırken, tankerde hasar oluştu.
Kaynak: AA