Kahramanmaraş'ta akaryakıt istasyonlarında denetim - Haberler
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Kahramanmaraş'ta akaryakıt istasyonlarında denetim

AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta akaryakıt istasyonlarında denetim

Kahramanmaraş'ta akaryakıt istasyonlarına yönelik yapılan denetimlerde 3 istasyon hakkında tutanak hazırlandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta akaryakıt istasyonlarına yönelik yapılan denetimlerde 3 istasyon hakkında tutanak hazırlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ve diğer kamu kurumları temsilcileriyle, bazı ihbarlar üzerine denetim gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki akaryakıt satışı yapmayan veya fiyatları vaktinden önce yükselten 3 istasyon tespit edildi.

Söz konusu işletmeler hakkında tutanak hazırlanarak yasal işlem başlatıldı.

AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri

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