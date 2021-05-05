Kahramanmaraş'ta ahıra giderken fenalaşan 74 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hayvanlarına bakmak için ahırına giderken fenalaşan 74 yaşındaki kişi, yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hayvanlarına bakmak için ahırına giderken fenalaşan 74 yaşındaki kişi, yaşamını yitirdi.
Biçin Mahallesi'ndeki ikametinden ahırına yürüyen Ali Ceritli (74) fenalaştıktan sonra yere düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yerde hareketsiz duran Ceritli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceritli'nin cenazesi işlemler için Kahramanmaraş Adli Tabipliğine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk