Kahramanmaraş'ta ahır yangını

06.10.2019 14:58

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Helete Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Tatlıgül'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede saman balyalarına sıçrayarak büyüyen yangına mahalle sakinleri müdahale etti.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibinin bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, ahırda bulunan 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın nedeniyle ahır da kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA