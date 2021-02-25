Kahramanmaraş'ta ağaçlandırma çalışmaları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediye ekiplerince Kuzey Çevre Yolu'nda alanında ağaçlandırma çalışması başlatıldığı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında 5 bin 500 metre uzunluğundaki refüjün ağaçlandırıldığı belirtilen açıklamada, "Park ve Bahçeler Şubesi Müdürlüğü koordinesindeki ekipler tarafından, bölgenin iklimine ve topografyasına uygun olarak seçilen bin 100 adet Selvi ve Sedir fidanının dikimi gerçekleştiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün