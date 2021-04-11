Kahramanmaraş'ta ağacın dalına takılan kuşu jandarma kurtardı
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Kahramanmaraş'ta ağacın dalına takılan kuşu jandarma kurtardı

Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta ağacın dalına takılan kuşu jandarma kurtardı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın dalında takılı kalan balıkçıl, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın dalında takılı kalan balıkçıl, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Altunelma Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, gelen sesler üzerine ağaçta bir kuşun uçamadığını fark etti.

Bunun üzerine ağaca tırmanan bir jandarma personeli, ipi keserek kuşun uçmasını sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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