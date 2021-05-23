Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ömer Y. idaresindeki 46 BR 762 plakalı otomobil Mağralı Mahallesi Şehit Ali Çuhadar Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Son dakika haberi | Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Demet Akalın Armağan Çağlayan
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Josef De Souza Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 11:44:57. #1.14#

title