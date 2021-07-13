Kahramanmaraş'ta afetlere hazırlık kapsamında İRAP 2021 birinci dönem eylem izleme toplantısı yapıldı

Kahramanmaraş'ta, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ve Koordinasyon Kurulu Eylem Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ve Koordinasyon Kurulu Eylem Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, sunum eşliğinde İRAP hakkında bilgi verdi.

Daha sonra belirlenen eylem planlarının gerçekleştirilme oranları, gelinen son durum ve süreç içerisinde yapılması gerekenler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı konuşmada, afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'ın pilot il olarak seçildiğini hatırlattı.

Kentin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi amacıyla İRAP belgesinde yer alan eylemlerin biran önce hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Coşkun, eylemlerin uygulanmasında sorumlu olan kurumlara çok büyük görevler düştüğünü söyledi.

Söz konusu eylemlerin koordinasyon kurulunca takip edildiğini anlatan Coşkun, "Görüldüğü üzere il afet risk planları tabiri caiz ise devamlı canlı tutulması gereken planlar. Bu planlar, birçok kurumumuza ciddi görevler yüklemiş durumda. Görev verilen bütün kurumlarımızdan titiz bir çalışma yürütmesini rica ediyorum. Özellikle ilimiz afet bakımından riskli bir il. Dolayısıyla bu anlamda da ciddi bir çalışma yürütülmesi gerekiyor. İnşallah bir koordinasyon içerisinde bu risk azaltma eylemleri içerisinde geçen eylemleri elbirliğiyle hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan da gerçekleştirilen izleme toplantısının çevre illere de çok büyük rehberlik edeceğini düşündüğünü dile getirdi.

Program katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, ilçe kaymakam ve belediye başkanları ile Adana, Osmaniye, Yalova, Sivas, Afyonkarahisar, Rize ve Tekirdağ AFAD il müdürlüklerinden gelen temsilciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı