Kahramanmaraş'ta aç kalan tilki, mahallede yiyecek aradı
27.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:50
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde aç kalan bir tilki, mahallede yiyecek ararken görüntülendi.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde aç kalan bir tilki, mahallede yiyecek ararken görüntülendi.
Mevsim şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının bulunduğu alana geldi.
Bir mahalle sakinin verdiği yemek artıkları ile beslenen tilki, ardından ormanlık alana ilerleyerek gözden kayboldu.
Tilkinin yerleşim yerindeki yiyecek aradığı anlar ise AA muhabiri tarafından fotoğraflandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı