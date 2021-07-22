Kahramanmaraş'ta 89 yaşındaki Alzheimer hastasından haber alınamıyor
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Kahramanmaraş'ta 89 yaşındaki Alzheimer hastasından haber alınamıyor

Kahramanmaraş'ta 89 yaşındaki Alzheimer hastasından haber alınamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta 89 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu.

Kahramanmaraş'ta 89 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu.

Onikişubat ilçesi Yenidemir Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası Abdurrahman Akdere (89) ortadan kayboldu. Yaşlı adamı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalara rağmen şu ana kadar yaşlı adama ulaşılamazken, Akdere ailesi yaşlı adamın görülmesi halinde kendileriyle iletişime geçilmesini istedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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