Kahramanmaraş'ta 82 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta 82 saatlik kısıtlamada sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 82 saatlik kısıtlama nedeniyle Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin denetimi arttı.

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 82 saatlik kısıtlama nedeniyle Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin denetimi arttı.

Ülke geneli 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun mesai harcayan emniyet güçleri ise denetimleri sıklaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte, trafiğin yoğun olduğu noktalarda uygulama alanları oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlamasında trafik polisleri sürücülerin ehliyet ve kimlik kontrollerinin yanı sıra, izin belgelerini saati saatine incelemeye aldı. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin Pazartesi gününe kadar yoğun bir şekilde devam edeceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 82 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
Kahramanmaraş'ta 82 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
Kahramanmaraş'ta 82 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
Kahramanmaraş'ta 82 saatlik kısıtlamada sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Toprak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Sergen Yalçın Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Korona Kripto Para
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta 82 saatlik kısıtlamada sıkı denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 00:53:29. #1.16#

title