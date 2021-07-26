Kahramanmaraş'ta 812 yaşındaki çınar ağacına çevre düzenlemesi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 812 yaşında olduğu belirlenen çınar ağacının çevresinde çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 812 yaşında olduğu belirlenen çınar ağacının çevresinde çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avcılar Mahallesi'ndeki çınar ağacının bulunduğu bölgede yapılan çevre düzenlemesinin ardından inşaatına başlanan seyir alanı da tamamlandı.

"Doğu Çınarı" türündeki ağacın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 812 yaşında olduğu ifade açıklamada, "Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ağacın etrafındaki beton yapılar kaldırılarak mahalleye yeni bir meydan kazandırıldı. Yaklaşık 1000 metrekare olarak düzenlenen meydan, merkezde yer alan asırlık ağaca ulaşımı da kolaylaştırdı. Tamamlanan çalışmalarla bölgenin ziyaretçi sayılarında artış bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avcılar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Kayaalp de gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde bir kültür varlığının yok olmaktan kurtulduğunu, özellikle Kurban Bayramı'nda ziyaretçi sayısında önemli bir artış gözlendiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı