Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta 33 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen 8 kişi polis tarafından yakalandı.

13.02.2020 22:53 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:53
Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

'ta 33 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen 8 kişi tarafından yakalandı. Uyuşturucu satıcıları çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonunda polis; Can K. (27), Volkan K. (22), Sezal K. (29), Hasan K. (35), Aziz U. (39), Abdullah O. (38), Bayram C. (29) ve Fatma C.'nin (21) çevre illerden getirdikleri uyuşturucuları kiraladıkları dairede sattıklarını belirledi. 8 uyuşturucu satıcısını takibe alan ekipler, 33 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri, yapılan operasyonla yakaladı. Şüphelilerle birlikte uyuşturucu satışından elde edilen para ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA
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