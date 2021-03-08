Kahramanmaraş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kovid-19 sürecinde yoğun çalışan kadınlarla toplantı yaptı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kovid-19 sürecinde yoğun çalışan kadınlarla toplantı yaptı.

Vali Coşkun'un koronavirüs önlemleri kapsamında Valilik'ten video konferans yöntemiyle bağlandığı toplantıya, yoğun bakım hemşiresi, polis, fabrika çalışanı, ceza infaz memuru, kasiyer, basın mensubu, huzurevi, kooperatif, güvenlik ve filyasyon ve ASDEP görevlisi katıldı.

Coşkuni burada yaptığı konuşmada, yaşam ve doğanın kadının emeği ile hayat bulduğunu belirterek, kadınların salgın sürecinde zor şartlara rağmen fedakarca hizmet etmekten kaçınmadığını söyledi.

Kadın emeğinin, sadece aileyi var etmekle kalmadığına işaret eden Coşkun, "Kadın, dünyanın dönüşüne de geleceğin oluşumuna da katkı sunmaktadır. Kadın, üreten, çoğaltan, hayat verdiği insana saygı duyan, sevgi dağıtan, hakkı, hukuku bilen, adaleti oluşturan koca bir evrendir." ifadelerini kullandı.

Vali Coşkun'un eşi Sevilay Coşkun da kentte faaliyet gösteren bir tekstil firmasını ziyaret ederek, kadın emekçilere kitap ve karanfil hediye etti.

Daha sonra Türkoğlu ilçesine geçen Coşkun, Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu'nun eşi Sibel Hersanlıoğlu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya'nın eşi Öznur Kaya ile Beyoğlu Mahallesi'nde mantar üretimi yapan kadın girişimci Cennet Polat'ı ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı