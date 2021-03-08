Kahramanmaraş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahramanmaraş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi

08.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:41
Kahramanmaraş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kovid-19 sürecinde yoğun çalışan kadınlarla toplantı yaptı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kovid-19 sürecinde yoğun çalışan kadınlarla toplantı yaptı.

Vali Coşkun'un koronavirüs önlemleri kapsamında Valilik'ten video konferans yöntemiyle bağlandığı toplantıya, yoğun bakım hemşiresi, polis, fabrika çalışanı, ceza infaz memuru, kasiyer, basın mensubu, huzurevi, kooperatif, güvenlik ve filyasyon ve ASDEP görevlisi katıldı.

Coşkuni burada yaptığı konuşmada, yaşam ve doğanın kadının emeği ile hayat bulduğunu belirterek, kadınların salgın sürecinde zor şartlara rağmen fedakarca hizmet etmekten kaçınmadığını söyledi.

Kadın emeğinin, sadece aileyi var etmekle kalmadığına işaret eden Coşkun, "Kadın, dünyanın dönüşüne de geleceğin oluşumuna da katkı sunmaktadır. Kadın, üreten, çoğaltan, hayat verdiği insana saygı duyan, sevgi dağıtan, hakkı, hukuku bilen, adaleti oluşturan koca bir evrendir." ifadelerini kullandı.

Vali Coşkun'un eşi Sevilay Coşkun da kentte faaliyet gösteren bir tekstil firmasını ziyaret ederek, kadın emekçilere kitap ve karanfil hediye etti.

Daha sonra Türkoğlu ilçesine geçen Coşkun, Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu'nun eşi Sibel Hersanlıoğlu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya'nın eşi Öznur Kaya ile Beyoğlu Mahallesi'nde mantar üretimi yapan kadın girişimci Cennet Polat'ı ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Müslüm Gürses Demet Özdemir Rasim Öztekin
Spor Mustafa Er Erol Bulut Ali Şansalan Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 20:48:53. #1.15#
title