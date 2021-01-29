Kahramanmaraş'ta 750 bin sigara makaronu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kahramanmaraş'ta 750 bin sigara makaronu ele geçirildi

29.01.2021 13:16 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:20
Kahramanmaraş'ta 750 bin sigara makaronu ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda 750 bin kaçak sigara makaronu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda 750 bin kaçak sigara makaronu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir depo ve araca operasyon düzenlendi. Depo ve araçta yapılan aramada 750 bin kaçak sigara makaronu ele geçirildi. Makaronlara el koyan polis, operasyonda V.Ö., B.E., A.A. ve Ş.A.'yı gözaltına alarak, sorgulanmak üzere emniyete götürdü. 


Kahramanmaraş'ta 750 bin sigara makaronu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Mustafa Cengiz Ferdi Kadıoğlu Fernando Muslera Ömer Ali Şahiner İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Silah Aralık Antalya Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta 750 bin sigara makaronu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 13:21:55. #1.16#
title