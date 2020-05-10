Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yürüyüşe çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yürüyüşe çıktı

Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yürüyüşe çıktı
10.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 10.05.2020 13:15

Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yürüyüşe çıktıKAHRAMANMARAŞ'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 4 saatlik sokağa çıkma izniyle dışarı çıkıp yürüyüş yaptı.

Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yürüyüşe çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 4 saatlik sokağa çıkma izniyle dışarı çıkıp yürüyüş yaptı. 2 ay sonra dışarı çıktığını belirten 72 yaşındaki Hüseyin Umur, Sağlıklı olan, dinç olanlar için de haftanın belli günleri çıkışlarına izin verilmesi lazım çünkü metabolizmamız bozuluyor evin içerisinde hareketsiz kalıyoruz dedi.

Kahramanmaraş'ta saatlerin 11.00'i göstermesiyle birlikte 65 yaş üstündekiler yaklaşık 2 aydır uzak kaldıkları cadde ve sokaklarla buluştu. Kimisi eşiyle, kimisi de arkadaşıyla birlikte yürüyüşe çıktı. Sokağa çıkanlardan 66 yaşındaki Vahap Güneş, 56 gün aradan sonra ilk defa dışarı çıktığını belirterek, 56 gün evde hiçbir şey yapmadan sadece oturdum, evde çocuk da yok sadece bir hanımla benim. İhtiyaçlarımızı da gündüz çıkan çocuklarımız ve torunlarımız karşıladı dedi. Yasağa uyup dışarı çıkmadığını söyleyen 66 yaşındaki Mehmet Aksoy da insanlara kurallara uymaları tavsiyesinde bulunarak, Evde balkona çıkıp içeri girdik başka yaptığımız bir şey olmadı. Hanım benden 65 yaşın altında olduğu için yakın bir bakkaldan ekmek gibi ihtiyaçlarımızı o karşıladı. Saat 11.00'e yaklaştığında sevindik, bir özgürlük. Herkese kurallara riayet etmeli. Görüyoruz ki bu virüs denen hadise hiç şakaya gelmeyecek kadar çok tehlikeli. Onun için de son derece dikkat etmemiz lazım diye konuştu.

Yürüyüşe çıkanlardan Hüseyin Umur da 72 yaşında ve son derece sağlıklı olduğunu söyledi. 2 aydır evde kaldığını belirten Umur, şöyle konuştu

Ben normal zamanda yürüyüşümü yaparım, yememe içmeme, uykuma dikkat ederim Allah'a şükür kendimi dinç ve sağlıklı hissediyorum. 65 yaşını geçen herkes için aynı şeyi düşünmemek lazım. Onun için da buna bir çözüm bulmaları lazım. Sağlıklı olan, dinç olanlar için de haftanın belli günleri çıkışlarına izin verilmesi lazım çünkü metabolizmamız bozuluyor evin içerisinde hareketsiz kalıyoruz. Günlerimi kitap okuyarak, televizyon izleyerek ve internete takılarak geçiriyorum.

ANNELER GÜNÜ'NDE ANNEME YASİN OKUMAYA GİDİYORUM

65 yaş üstündeki kişilere sadece evlerine yürüyüş mesafesindeki yerlere çıkmalarına izin verilirken, 66 yaşındaki bir kişi otomobiliyle giderken kontrol noktasında polise takıldı. 32 gün önce annesinin vefat ettiğini belirten yaşlı adam, yanında getirdiği Yasin kitabını göstererek, 32 gün önce annemi defnettim. Nasıl olsa izin çıktı, Anneler Günü'nde bir Yasin okumak için mezarlığa gidiyorum dedi.

Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yürüyüşe çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz Haber
Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla...
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti Haber
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin...
Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı
Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Kuşadası'nda vatandaşlar, yasağa rağmen denize girdiler
Kuşadası'nda vatandaşlar, yasağa rağmen denize girdiler
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti
Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti
Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti
Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor
Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor
Hayatının şokunu yaşadı! Fırıncının yeni aldığı motosiklet çalıntı çıktı
Hayatının şokunu yaşadı! Fırıncının yeni aldığı motosiklet çalıntı çıktı
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı
Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı
TFF Sağlık Kurulu, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını açıkladı
TFF Sağlık Kurulu, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün tamamını açıkladı
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını 'Karantina çılgınlığı' notuyla ifşa etti
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin İnan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Aydın İtfaiye Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yürüyüşe çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 14:39:30. #1.15#
title