Kahramanmaraş'ta 6 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kahramanmaraş'ta 6 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı

19.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:40
Kahramanmaraş'ta 6 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 kırsal mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kahramanmaraş'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 kırsal mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte yüksek kesimlerde bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde toplam 6 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

?Sorumluluk sahalarında 6 bin 500 kilometre yol ağı bulunduğu aktarılan açıklamada, 210 araç ve 250 personelle karla mücadele çalışması yapıldığı bildirildi.

Sorumluluk sahasındaki Çokran Mahalle yolunun heyelandan dolayı kapalı olduğu ve açılması için çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Geçişler için alternatif güzergah olan Çokran-Kalekaya-Sadıklı-Gölpınar-Hacılar-Çağırgan-Kümperli istikameti kullanılıyor. Ekipler 7/24 esasına göre vardiyalı olarak görev yapıyor. Kar yağışı olan bölgelerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Cemre Kemer Demet Akalın
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Emre Taşdemir Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta 6 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 17:48:48. #1.14#
title