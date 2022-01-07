Kahramanmaraş'ta 6 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta 6 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

Kahramanmaraş'ta 6 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta 4 hırsızlık şüphelisi, çaldıkları malzemelerle yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 4 hırsızlık şüphelisi, çaldıkları malzemelerle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğince, kentte hırsızlık olaylarının zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki oto hırsızlığı ve bağ evi soygunu ile Dumlupınar, Karacaoğlan ve Pirireis Mahallesi'ndeki 4 motosiklet hırsızlığının faillerinin M.A. (36), E.K. (59), A.D. (58) ve M.K. (18) olduğunu belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Polis, zanlılarla birlikte ele geçirdiği çalıntı otomobil ve 4 motosiklet ile çeşitli ev eşyalarını sahiplerine teslim etti.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş'ta 6 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

Kahramanmaraş'ta 6 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

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AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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