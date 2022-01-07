Kahramanmaraş'ta 6 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 4 hırsızlık şüphelisi, çaldıkları malzemelerle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğince, kentte hırsızlık olaylarının zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki oto hırsızlığı ve bağ evi soygunu ile Dumlupınar, Karacaoğlan ve Pirireis Mahallesi'ndeki 4 motosiklet hırsızlığının faillerinin M.A. (36), E.K. (59), A.D. (58) ve M.K. (18) olduğunu belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Polis, zanlılarla birlikte ele geçirdiği çalıntı otomobil ve 4 motosiklet ile çeşitli ev eşyalarını sahiplerine teslim etti.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.