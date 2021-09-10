Kahramanmaraş'ta 590 polis ile güvenli okul denetimi
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Kahramanmaraş'ta 590 polis ile güvenli okul denetimi

Kahramanmaraş'ta 590 polis ile güvenli okul denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik güvenli okul denetimi başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik güvenli okul denetimi başlatıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde bulunan 252 okul ve çevresinde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite çağındaki öğrencilerin eğitim/öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi " uygulamasına 130 ekip, 590 personel katıldı.

Gün içerisinde farklı saatlerde eş zamanlı olarak yapılan uygulamada saat: 07.30-21.00 aralarında okul servis araçlarına yönelik özel denetim yapılırken ayrıca tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamul satışı yapılan yerler, içkili yerler, İddaa ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları ve benzeri umuma açık yerlerde de şüpheli şahıslara yönelik denetimler yapıldı.

Toplamda 301 iş yeri, 19 metruk bina, 158 park ve bahçe kontrol edilmiş olup bin 909 şahsın GBT sorgusu ve kontrolü yapıldı.

Denetimler esnasında 2 şahsa dilencilikten Kabahatler Kanununa istinaden toplam 408 TL idari para cezası uygulandı, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise 208 araç ve sürücüsü denetlendi, 5 araç sürücüsüne çeşitli kuralları ihlallerden bin 890 TL cezai işlem uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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