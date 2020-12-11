Kahramanmaraş'ta 56 kişi tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta 56 kişi tutuklandı

11.12.2020 21:42 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:49
Kahramanmaraş'ta 56 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan dolayı aranması olup yakalanan 90 kişiden 56'sı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan dolayı aranması olup yakalanan 90 kişiden 56'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısları yakalamak için operasyon gerçekleştirdi. Suçun azaltılması amacıyla, suça meyilli sabıkalı aranan şahısların yakalanması için çok sayıda adresi tespit eden polis ekipleri, hedef şahısları gizlendikleri adreslerde yakalamak için takip yaptı. Yüzlerce adrese çok sayıda polis ile baskın yapan polis, art arda gözaltı yaptı. Adreslerde yakalanan şüphelilerden kimliksiz olanlar ve kimliğinden şüphe duyulanlar ayrıntılı parmak izi tetkikinden geçirilerek kimlikleri saptandı. Böylelikle polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 90 şahıs yakalandı.

Operasyon kapsamında hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, silahla tehdit, gasp, dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçlardan 9 yıla kadar değişik miktarlarda hapis cezası ile aranan 56 kişi ve farklı suçlardan yakalama kararı ile aranan 34 kişi yakalandı. Yakalanan 90 şahıs emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, 56'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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