Kahramanmaraş'ta 500 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
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Kahramanmaraş'ta 500 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

17.10.2020 10:27 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:30
Kahramanmaraş'ta 500 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Kahramanmaraş'ta, aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu toplam 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta, aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu toplam 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta birbirleriyle bağlantılı olarak uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenen şüphelileri teknik takibe aldı.

Ekipler, çalışma kapsamında drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle aralarında özel harekat ekiplerinin de olduğu 500 polisle 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun yönettiği operasyonda yapılan aramalarda, farklı miktarlarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ile 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve 2 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 21 zanlıdan 19'u tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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