Kahramanmaraş'ta 500 Dolar Bozdurana, Piknik Tüpü Bedava

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısın kulak vererek, 500 dolar bozdurup makbuzunu getirenlere piknik tüpünü ücretsiz veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Türk lirasının değerlenmesi için başlatılan döviz bozdurma kampanyasına Kahramanmaraşlı esnafların desteği devam ediyor.

Afşin ilçesinde tüp bayisi işleten Recep Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yastık altındaki döviz ve altınları bozdurup Türk lirasına çevrilmesi çağrısı üzerine kampanya başlattıklarını söyledi.

Birlik ve beraberlik içerisinde ülkeye ve ekonomiye sahip çıkma günü olduğunu dile getiren Doğan, kendisinin de bir kampanya başlattığını belirtti.

Kampanyanın önemine dikkat çeken Doğan, "Dolar bozdurma kampanyasını, Afşin'de bir esnaf olarak vatandaşlarımıza hem destek hem de teşvik etmek için başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 500 dolar bozdurup makbuzunu getiren vatandaşlarımıza piknik tüpünü bedava dağıtacağız. Amacımız, ülkemize sahip çıkmak." diye konuştu.