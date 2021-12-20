Kahramanmaraş'ta 50 yıllık berber ve kuaförlere plaket - Haberler
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Kahramanmaraş'ta 50 yıllık berber ve kuaförlere plaket

Kahramanmaraş'ta 50 yıllık berber ve kuaförlere plaket
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kahramanmaraş'ta mesleklerinde 50 yılı aşkındır hizmet veren berber ve kuaförlere plaket verildi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta mesleklerinde 50 yılı aşkındır hizmet veren berber ve kuaförlere plaket verildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen etkinlik Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası tarafından düzenlendi.

Berberlik mesleğinde 50 yılını dolduran 125 kuaför ve berbere plaketleri takdim edildi.

Berberler Odası Başkan Adayı Ahmet Özkömeç, etkinlikte yaptığı konuşmada, geçmişin ustalarına vefalı olduklarını belirterek, "Bütün berber, kuaför, güzellik salonları ve odamıza kayıtlı diğer meslek gruplarından değerli meslektaşlarımı, odamızın hak ettiği yerde söz sahibi olması için hak ve hukuk çerçevesinde çalışacağım" dedi.

Konuşma ve plaket takdiminin ardından berber ve kuaförlere müzik dinletisi yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 50 yıllık berber ve kuaförlere plaket

Kahramanmaraş'ta 50 yıllık berber ve kuaförlere plaket

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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