Kahramanmaraş'ta 5 ilçede eğitime 'soğuk' engeli

10.02.2020 21:02 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:02

KAHRAMANMARAŞ'ta soğuk hava nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Yaklaşık bir haftadır soğuk havanın etkisi altında olan Kahramanmaraş'ın kuzeyindeki Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın devam etmesi nedeniyle 5 ilçenin kaymakamlıkları okulları yarın tatil etti.Öte yandan, meteorolojiden alınan bilgilere göre kentteki soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdürecek.

Kaynak: DHA