Kahramanmaraş'ta 5 ilçede eğitime 'soğuk' engeli
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Kahramanmaraş'ta 5 ilçede eğitime 'soğuk' engeli

KAHRAMANMARAŞ'ta soğuk hava nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

10.02.2020 21:02 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:02
Kahramanmaraş'ta 5 ilçede eğitime 'soğuk' engeli

'ta soğuk hava nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Yaklaşık bir haftadır soğuk havanın etkisi altında olan Kahramanmaraş'ın kuzeyindeki , , , Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın devam etmesi nedeniyle 5 ilçenin kaymakamlıkları okulları yarın tatil etti.Öte yandan, meteorolojiden alınan bilgilere göre kentteki soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdürecek.


Kaynak: DHA
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