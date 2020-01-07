Kahramanmaraş'ta 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı

07.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:56

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, marketten hırsızlık girişimiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Efsus Turan Mahallesi Atlaskent Caddesi'ndeki bir marketin kapısını zorlayarak açmaya çalışan yüzleri kar maskeli 4 kişi, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan İlker D. (20), Ercan Ş. (22), Sinan P. (21) ve Mücahit Ç'nin (20) hırsızlık suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, zanlılarla bağlantılı olduğu tespit edilen Gökhan Ş'yi (30) de Elbistan ilçesinde yakaladı. Gökhan Ş'nin evinde, 1 Kalaşnikof tüfek ile 17 mermisi ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Başka bir adreste de 182 paket çalıntı sigara bulundu.

Zanlılar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA