Kahramanmaraş'ta 5 dekar zeytinlik yandı

14.09.2019 17:16

KAHRAMANMARAŞ'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 5 dekar zeytinlik alan yandı.

Yangın, öğle saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Osman Dede Mevkii'ndeki zeytinlikte çıktı. Bahçeden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesinin ormanlık alana yakın olması nedeniyle itfaiye ekiplerine, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden 50 yangın söndürme işçisi ile 4 arazöz, 2 su tankı ve 1 yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Ekiplerin çabaları sonucunda söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: DHA