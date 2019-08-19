19.08.2019 00:10

Kahramanmaraş'ta 5 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince durdurulan iki adet TIR'da yapılan aramada 5 bin 800 paket kaçak sigara ile 8 adet kaçak TIR lastiği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM şube müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan iki adet 33 plakalı TIR'larda arama yapıldı. TIR'ın dorsesinde yüklü konteynır altına gizlenmiş 5 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bir diğer TIR'da yapılan aramada ise, piyasa değeri 18 bin lira olan 8 adet Kaçak yollarla ülkemize getirilmiş TIR lastiği ele geçirildi. Olayda iki şüpheli yakalanırken TIR'lar çektirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA