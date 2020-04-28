Kahramanmaraş'ta 49'uncu evlilik yıl dönümlerini "Vefa Destek Grubu" ile kutladılar
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Kahramanmaraş'ta 49'uncu evlilik yıl dönümlerini "Vefa Destek Grubu" ile kutladılar

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde aynı yastığa baş koyan Hüsnü ve Çelikten çifti, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun gerçekleştirdiği sürprizle 49'uncu evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Kahramanmaraş'ta 49'uncu evlilik yıl dönümlerini
28.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:12

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde aynı yastığa baş koyan Hüsnü ve Çelikten çifti, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun gerçekleştirdiği sürprizle 49'uncu evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 73 yaşındaki Hüsnü ve 69 yaşındaki Fatma Çelikten çiftinin Antalya'da yaşayan çocukları Mustafa Çelikten, Vefa Sosyal Destek Grubuna ulaşarak, anne ve babasının evlilik yıl dönümünü kutlamak istediklerini belirterek yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine Andırın Vefa Sosyal Destek Grubu, pasta ve çiçekle Çelikten çiftinin kapısını çalarak sürpriz yaptı.

Karşılarında Vefa Sosyal Destek Grubunu gören çift kısa bir süre şaşkınlık yaşadı.

Grup üyelerinin, "Andırın Kaymakamlığı Vefa Grubundan geliyoruz. Çocuklarınız bizimle iletişime geçerek 49'uncu evlilik yıl dönümünüz olduğunu söyledi. Biz de yıl dönümünüzü kutlamak için sizleri ziyaret etmek istedik." demesi üzerine çift duygulandı.

O anlar ise çiftin Antalya, Mersin, Osmaniye, Hakkari ve Niğde'deki çocuklarına telefon aracılığıyla canlı olarak izletildi.

Çocuklarının bu sürprizi karşısında büyük sevinç yaşayan çift, görevlilere teşekkür ederken, anne Fatma Çelik'ten bütün çocuklarını telefonda karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: AA

Manşet

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