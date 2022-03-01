Kahramanmaraş'ta 470 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler

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Kahramanmaraş'ta 470 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta 470 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir araçta yapılan aramada 470 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir araçta yapılan aramada 470 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Akçalar Mahallesi Serintepe yol kontrol ve arama noktasında şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı. Aramada, piyasa değeri 44 bin lira olan 470 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

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İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

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